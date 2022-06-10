Военный эксперт описал новую тактику российской армии на Украине Военный эксперт Кнутов описал новую тактику российской армии на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая тактика российской армии на Украине позволяет бойцам ВСУ выходить из окружения, оставив тяжёлое вооружение, рассказал полковник в отставке Юрий Кнутов. В таком случае они сохраняют свою жизнь, объяснил эксперт в разговоре с «Радио 1».

Новая тактика, которую мы используем, даёт очень неплохие результаты. Она заключается в том, что мы не полностью окружаем районы сосредоточения сил ВСУ, а оставляем «форточку», через которую украинские военные могут выйти со стрелковым оружием, но без тяжелого оружия, — сказал Кнутов.

Он добавил, что тактику уже использовали в Северодонецке, когда из окружения вышли около 80 человек.

Вообще, как сообщает Кнутов, операция развивается достаточно динамично, российские военные уверенно продвигаются вперёд.

Ранее депутат Государственной думы Адам Делимханов выразил надежду, что военная операция на Украине завершится к концу этого года. По его словам, предпосылки для окончания СВО уже есть. Однако, по мнению Делимханова, говорить о завершении спецоперации на данный момент пока рано.

В свою очередь представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что его страна практически израсходовала запасы артиллерийских боеприпасов. По его словам, Киеву остаётся только рассчитывать на новые поставки от Запада.