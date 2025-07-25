В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП

В Саратове на улице Блинова прогремел взрыв. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. Полностью обрушился подъезд многоэтажного дома. Под завалами находятся люди. Кроме того, были повреждены соседний дом и несколько машин, припаркованных во дворе. Сообщается, что есть угроза обрушения всей многоэтажки.

По последним данным, в результате взрыва погибли три человека, в том числе ребенок. Кроме того, обломки упали на прохожих, число пострадавших уточняется.

После взрыва обвалилась часть дома с десятого по первый этаж. Повреждения получили около 30 квартир. До людей, которые могут быть под завалами, пытаются добраться спасатели. На место ЧП выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Жители города засняли первые секунды после взрыва. На кадрах видно, что густой белый дым окутал весь дом. Сработали сигнализации машин.

Громкий взрыв газа в многоэтажке был слышен по всей улице, рассказала NEWS.ru жительница соседнего здания. По словам женщины, когда она развешивала белье на балконе, раздался сильный грохот..

Кадры с места обрушения многоэтажки — в фотогалерее NEWS.ru.