Первые секунды после взрыва в многоэтажке в Саратове попали на видео

Первые секунды после взрыва в многоэтажке в Саратове попали на видео

Жители Саратова засняли первые секунды после взрыва в многоэтажке на улице Блинова. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Саратов. Жесть», видно, что густой белый дым окутал весь дом. Слышны сигнализации машин.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. Полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди. Кроме того, повреждены соседний дом и несколько машин, припаркованных во дворе. Сообщается, что есть угроза обрушения всего дома.

При взрыве, по последним данным, погибло три человека, в том числе ребенок. Кроме того, обломки упали на прохожих, число пострадавших пока уточняется.

Ранее в Новороссийске произошел взрыв в жилом доме. После этого в пятиэтажке на Анапском шоссе загорелись три квартиры. При этом в соцсетях жители пожаловались, что сотрудники МЧС долго добирались на место ЧП, хотя их часть находилась на соседней улице.

До этого мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, взрыв случился на пятом этаже. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. В итоге были разрушены три квартиры.