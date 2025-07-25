Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:05

Первые секунды после взрыва в многоэтажке в Саратове попали на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители Саратова засняли первые секунды после взрыва в многоэтажке на улице Блинова. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Саратов. Жесть», видно, что густой белый дым окутал весь дом. Слышны сигнализации машин.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа. Полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди. Кроме того, повреждены соседний дом и несколько машин, припаркованных во дворе. Сообщается, что есть угроза обрушения всего дома.

При взрыве, по последним данным, погибло три человека, в том числе ребенок. Кроме того, обломки упали на прохожих, число пострадавших пока уточняется.

Ранее в Новороссийске произошел взрыв в жилом доме. После этого в пятиэтажке на Анапском шоссе загорелись три квартиры. При этом в соцсетях жители пожаловались, что сотрудники МЧС долго добирались на место ЧП, хотя их часть находилась на соседней улице.

До этого мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, взрыв случился на пятом этаже. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. В итоге были разрушены три квартиры.

взрывы
газ
Саратов
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ? Взрыв многоэтажки в Саратове: что известно, причины, жертвы
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет алкомаркетов в жилых домах
В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.