В новом знаке на технике ВС России увидели копье Одина, не знающее промаха «ПГ»: технику ВС России украсил знак «руны Гунгнира»

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Портфель Генштаба» сообщает, что военную технику группировки «Север» ВС России украсил знак, похожий на «руну Гунгнира» — копье Одина, не знающее промаха. Известно, что бойцы этой группировки работают на Харьковском направлении.

В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи, — отметили авторы канала.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным ведомства, силами группировки войск «Север» под контроль российской армии перешли Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Глава ВГА Виталий Ганчев объяснил, что военно-гражданская администрация Харьковской области поможет гражданам, проживающим на территории этих пяти населенных пунктов. По его словам, людей пока поселят в ПВР с получением гуманитарных грузов.

Отставной генерал Сергей Кривонос допустил, что Вооруженные силы Украины ждут проблемы при обороне Харькова. По его словам, Киеву необходимо создать на данном участке нормальную логистику.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России отрезают группировку ВСУ в Харьковской области от всех возможных коммуникаций, включая пути подвоза боеприпасов и переброски личного состава. Он не исключил, что ВСУ пользуются поддержкой со стороны США и других стран НАТО.