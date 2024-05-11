«Это проблема»: генерал ВСУ нашел брешь на фоне успехов России Генерал ВСУ Кривонос: украинскую армию ждут проблемы при обороне Харькова

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ждут проблемы при обороне Харькова, заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» отставной генерал Сергей Кривонос. По его словам, Киеву необходимо создать на данном участке нормальную логистику.

Если мы не обеспечим нормальную логистику, это (оборона — NEWS.ru) будет проблематично для нас, поэтому Харьков — это проблема, но проблема будет в первую очередь зависеть от нас, как мы подготовим Харьков, — сказал генерал.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России отрезают группировку ВСУ в Харьковской области от всех возможных коммуникаций, включая пути подвоза боеприпасов и переброски личного состава. Он не исключил, что ВСУ пользуются поддержкой со стороны США и других стран НАТО.

Также Дандыкин выразил мнение, что ВС России, после продвижения на Харьковском направлении, начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Он не исключил, что данные операции пресекут попытки ВСУ обстреливать Курскую и Брянскую области.

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в свою очередь заявил, что Вооруженные силы России заставляют украинские подразделения отступать в Харьковской области. Он назвал это очень хорошей тенденцией. По словам Ганчева, противник окопался на данном направлении, однако под натиском российской армии у него не остается иного выхода, кроме сдачи позиций.