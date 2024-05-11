Российские войска заставляют ВСУ отступать в Харьковской области Ганчев назвал хорошей тенденцией отступление ВСУ на Харьковском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Вооруженные силы России заставляют украинские подразделения отступать в Харьковской области, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он назвал это очень хорошей тенденцией. По словам Ганчева, противник окопался на данном направлении, однако под натиском российской армии у него не остается иного выхода, кроме сдачи позиций.

Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто. За годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остается другого выбора, как отступать, — заявил он.

Ганчев добавил, что верит в скорейшее взятие российскими войсками всей Харьковской области. Он также напомнил жителям региона, находящимся в зоне активных боевых действий, о необходимости оставаться в укрытиях.

Но многие все равно выезжают, это понятное решение. Люди хотят максимально отдалиться от опасных зон, — заключил Ганчев.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов Харьковской области. Силы группировки войск «Север» заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечье.