В Кремле отреагировали на дело Москалёва: почему у туляка отобрали дочь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что история с ребенком началась давно, не с уголовного преследования отца

Фото: Социальные сети

Алексей Москалев

История семьи из города Ефремова получила широкую огласку после того, как дочь арестованного по статье за дискредитацию вооруженных сил РФ Алексея Москалева поместили в приют. Всё началось на уроке ИЗО, где девочка нарисовала российский и украинский флаги, дополнив их антивоенными надписями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что в администрации президента интересовались делом Москалева, которого заочно приговорили к двум годам колонии — сам мужчина скрылся до вынесения приговора. Как этот вопрос прокомментировали в Кремле, что известно о скрывшемся перед приговором отце и причинах самого дела — в материале NEWS.ru.

С чего всё началось

По данным СМИ, в апреле 2022 года в одной из школ города Ефремова на уроке изобразительного искусства шестиклассникам дали задание: нарисовать рисунки в поддержку российских военных. Дочь Москалева Маша изобразила украинский и российский флаги, антивоенные лозунги, а также нарисовала женщину с ребенком, в сторону которых летят ракеты. Учительница увидела рисунок и вызвала полицию. После этого инцидента дочь Москалева перестала ходить в школу.

Почему девочку отправили в приют

По официальной версии, органы опеки обратили внимание «на невыполнение отцом родительских обязанностей и недостаточное обеспечение условий проживания ребенка». В связи с этим глава комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Ефремова Тульской области Светлана Давыдова рассказала, что соцзащита попросила суд ограничить Москалева, который воспитывал дочь один, в родительских правах.

Фото: Социальные сети Маша Москалева

«Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, а также факт избрания в отношении ее отца меры пресечения в виде домашнего ареста, комиссией принято решение о дальнейшем пребывании ребенка в социально-реабилитационном центре на попечении опытных психологов и педагогов», — сказала Давыдова.

Что известно о побеге отца из-под домашнего ареста

Москалев был помещен под домашний арест за публикацию в социальных сетях комментариев о событиях в городе Буче Киевской области. 27 марта обвинение потребовало перевести Москалева в СИЗО из-за пропажи сигнала ФСИН-браслета, который тот носил на ноге. Суд не удовлетворил это требование, приняв во внимание слова адвоката Москалева Владимира Билиенко, который заявил, что в некоторых комнатах в доме мужчины браслет не ловит связь. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов знали об этом.

28 марта Ефремовский межрайонный суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам тюрьмы за дискредитацию российской армии. Сам осужденный не явился на оглашение приговора, так как сбежал из-под домашнего ареста. Это подтвердила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Подсудимый господин Москалев на оглашении приговора не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста», — сказала Дьячук.

Адвокат Билиенко заявил, что о побеге своего подзащитного сам узнал от пресс-секретаря суда. В последний раз он видел Москалева днем 27 марта.

Как дело туляка прокомментировали в Кремле

Дмитрий Песков заверил, что «история с ребенком давняя» и началась не с уголовного преследования отца. Он обратил внимание на ненадлежащее выполнение мужчиной родительских обязанностей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

«Мы интересовались причинами дела, и я вам могу сказать одно: там в истории с ребенком дело совсем в другом. Там действительно очень плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и с обеспечением условий проживания ребенка», — сказал Песков.

Сам приговор 53-летнему Москалеву представитель Кремля комментировать отказался. За дополнительными комментариями Дмитрий Песков посоветовал обращаться в органы опеки.

«Они вам расскажут, когда эта история началась. Она давняя совсем. Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так прямолинейно», — заключил Песков.