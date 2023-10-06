Угон вертолета Ми-8 на Украину: реакция родных Кузьминова на его поступок

Фото: Media Center Ukraine/Youtube

Максим Кузьминов

Журналисты RT поговорили с родственниками российского пилота Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 и отправился на нем на Украину. Что они рассказали?

Кто такой Максим Кузьминов и что он сделал

В СМИ 5 сентября появилась информация, что российский вертолет Ми-8 был угнан из Курска и оказался на Украине. На борту боевой машины находились пилот Максим Кузьминов и еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита К. и штурман Хушбахт Т. Позже выяснилось, что инцидент случился 9 августа.

Затем Главное разведывательное управление (ГУР) Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление».

Baza писала, что Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье.

«Никита и Хуршед одного возраста с Кузьминовым (пилоту 28 лет). Они служили вместе с ним в Черниговке в Приморском крае. Где сейчас находятся Никита и Хуршед — официально неизвестно», — сообщил источник.

Сам Кузьминов на пресс-конференции по случаю угона заявлял, что других членов экипажа «ликвидировали».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вертолет Ми-8

Реакция отца Кузьминова на его поступок

Мужчина заявил, что в произошедшем виновата мать Кузьминова. По его мнению, она и сын должны в первую очередь покаяться «перед Богом за все свои грехи».

«Она принимала такое участие в его воспитании, что финансы — это самое главное... Деньги, деньги и еще раз деньги», — возмутился он.

Собеседник журналистов признался, что последний раз виделся с сыном в 2014 году, а затем «ничего не слышал о нем».

Что другие родственники рассказали о Кузьминове

Одна из родственниц рассказала, что дедушка Кузьминова запретил его матери общаться с его отцом и выходить за него замуж, потому что «тот сидел в тюрьме и вроде бы употреблял запрещенные вещества».

Другая родственница пилота обратила внимание, что родители его матери развелись, когда она была ребенком. Двух старших сестер и брата забрала ее мать, а ее саму в девятимесячном возрасте отец отдал на воспитание бабушке. По ее словам, мать Кузьминова за время СВО «не особо переживала за сына».

«Писала, что у Максима все хорошо: служит, одет, обут... Что ждет его и волнуется», — добавила женщина.

Что известно о матери Кузьминова

За несколько месяцев до угона мать летчика Инна Кузьминова исчезла в Приморье — она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. Предположительно, под ее влиянием сын мог решиться на преступление. Вероятно, именно женщина вела переговоры с украинскими спецслужбами, так как она сильно переживала из-за мобилизации в России.

«В декабре Кузьминова стала вести себя замкнуто — она упоминала, будто „собирается куда-то ехать“ и искать Максима. Уже в январе Инна ушла в отпуск, и больше ее не видели ни коллеги, ни близкие. Лишь позднее женщина сообщила, что искать ее не нужно. Несколько месяцев спустя Максим и угнал Ми-8», — сообщили источники Baza.

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