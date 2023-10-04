«Окажут нам услугу»: летчику Кузьминову предрекли смерть от рук украинцев Эксперт Суконкин допустил вероятность ликвидации пилота Кузьминова украинцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский летчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 и сдавшийся Вооруженным силам Украины, может быть ликвидирован самими украинцами с целью пиара, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, в таком случае Киев может обвинить Россию в убийстве пилота. При этом эксперт подчеркнул, что украинцы также окажут Москве услугу.

Они и нам окажут услугу. <...> Покажут неотвратимость единственно возможного финала для таких предателей — смерть, — рассказал Суконкин.

По мнению военного эксперта, Кузьминов подписал себе смертный приговор, предав товарищей. Предполагается, что они были расстреляны украинскими солдатами при попытке оказать сопротивление. Суконкин подчеркнул, что предателей нигде не любят, в том числе и на Украине.

Информация об угоне военного вертолета Ми-8 появилась в Сети 5 сентября, однако сам инцидент произошел еще 9 августа. По словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, летчик принял это решение после разговора с сотрудниками украинских спецслужб. По мнению российских военнослужащих, Кузьминов «не доживет до суда». При этом некоторые из них утверждают, что приказ о физическом устранении летчика-перебежчика уже поступил. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.