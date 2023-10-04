«По-любому достанут»: военэксперт о судьбе угнавшего Ми-8 Кузьминова Военэксперт Суконкин: угнавший Ми-8 Кузьминов не скроется от спецслужб России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российского летчика Максима Кузьминова, 9 августа перегнавшего Ми-8 из Курска в Харьковскую область и сдавшегося Вооруженным силам Украины (ВСУ), «по-любому достанут» спецслужбы РФ, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что ликвидация подобных людей не всегда выглядит как преднамеренное уничтожения, а похожа на несчастный случай.

Ликвидация предателя не всегда может выглядеть как преднамеренное уничтожение. Он может погибнуть в результате «несчастного случая», бытового ЧП, ДТП. Российские спецслужбы по-любому достанут его. Такие предатели должны знать, что их ждет, а потенциальные — понимать, чем все закончится, — добавил собеседник.

По его словам, не факт, что именно сотрудники спецслужб займутся поисками Кузьминова, так как «везде есть преступность, особенно на Украине, и злоумышленник за небольшое вознаграждение может согласиться совершить еще одно преступление».

Установить местоположение любого человека очень просто, так как все завязано на Сеть. Предателей и 30 лет, и 50 лет назад находили и уничтожали. Основной посыл подобных операций — показать отступникам, что их ждет. И советские, и российские спецы доставали врагов страны. Вспомните гибель Зелимхана Яндарбиева в Катаре, предположительно, нашими спецслужбами, — подытожил Суконкин.

Ранее офицеры российской разведки анонимно рассказали в передаче «Вести недели» в эфире канала «Россия 1», что российский летчик Максим Кузьминов, который 9 августа перегнал военный вертолет Ми-8 из Курска в Харьковскую область и сдался Вооруженным силам Украины (ВСУ), не доживет до суда. По словам опрошенных, в отношении Кузьминова «уже получен приказ», выполнение которого является «вопросом времени».