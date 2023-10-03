«Не доживет до суда»: офицеры о судьбе угнавшего на Украину Ми-8 летчика «Вести недели»: угнавший на Украину Ми-8 пилот Кузьминов не доживет до суда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-8

Российский летчик Максим Кузьминов, который 9 августа перегнал военный вертолет Ми-8 из Курска в Харьковскую область и сдался Вооруженным силам Украины (ВСУ), не доживет до суда. Об этом офицеры разведки анонимно рассказали в передаче «Вести недели» в эфире канала «Россия 1». Что нового известного о судьбе летчика, угнавшего вертолет?

Что известно о судьбе летчика, угнавшего Ми-8

В эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет корреспондента Сергея Зенина, куда включили разговор репортера с людьми, которые представились офицерами спецназа Главного разведывательного управления России. При этом позывные военнослужащих были засекречены, опознавательных знаков, подтверждающих их принадлежность к подразделению, тоже не показали.

По словам опрошенных, в отношении Кузьминова «уже получен приказ», выполнение которого является «вопросом времени».

«До суда не вернется, я думаю, не доживет», — сказал один из военнослужащих.

Другой заверил, что летчика найдут и «накажут по всей строгости закона».

Журналист за кадром подчеркнул, что, по его информации, военные получили приказ о физическом устранении летчика-перебежчика и готовы его исполнить. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что сделал Максим Кузьминов

5 сентября появилась информация, что Максим Кузьминов угнал Ми-8 из Курска и отправился на нем на Украину, вместе с ним на борту были еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита К. и штурман Хушбахт Т.

Инцидент произошел 9 августа. Через некоторое время Главное разведывательное управление (ГУР) Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление».

По информации Telegram-канала Baza, Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье.

Что стало с членами экипажа

Утверждается, что на борту боевой машины также находились выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита К. и Хуршед Т.

«Никита и Хуршед одного возраста с Кузьминовым (пилоту 28 лет). Они служили вместе с ним в Черниговке в Приморском крае. Где сейчас находятся Никита и Хуршед — официально неизвестно», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Сам Кузьминов на пресс-конференции по случаю угона заявлял, что других членов экипажа «ликвидировали».

Почему мать Кузьминова может быть причастна к угону Ми-8

За несколько месяцев до произошедшего мать летчика Инна Кузьминова исчезла в Приморье — она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. Предположительно, под ее влиянием сын мог решиться на преступление. Вероятно, именно женщина вела переговоры с украинскими спецслужбами, так как сильно переживала из-за мобилизации в России.

«В декабре Кузьминова стала вести себя замкнуто — она упоминала, будто „собирается куда-то ехать“ и искать Максима. Уже в январе Инна ушла в отпуск, и больше ее не видели ни коллеги, ни близкие. Лишь позднее женщина сообщила, что искать ее не нужно. Несколько месяцев спустя Максим и угнал Ми-8», — говорится в публикации канала Baza.

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