Удар по Пензе, расстрел жителя и овчарок, предатели: ВСУ атакуют РФ 31 июля

В ночь на 31 июля средства ПВО России сбили более 30 беспилотников ВСУ. В ДНР украинские военнослужащие расправились над местными жителями и их домашними животными. Семейную пару россиян уличили в шпионаже в пользу Украины. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили дроны ВСУ

Средства противовоздушной обороны в ночь на 31 июля сбили более 30 беспилотников ВСУ над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Республика Крым.

«C 23:20 мск 30 июля до 04:00 мск 31 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

В частности, 11 дронов были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над Крымом, пять — над Воронежской областью. Еще пять БПЛА сбили над Белгородской и по два — над Тамбовской и Ростовской областями.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне СМИ сообщили, что в небе над Волгоградской областью прогремело несколько взрывов. Местные жители рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, СМИ писали о временных перебоях с мобильной связью.

В аэропорту Волгограда были временно отменены взлеты и прилеты воздушных судов. Как рассказали представители Росавиации, эта мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Что известно о попытке БПЛА ВСУ атаковать Пензу

Украинские беспилотники совершили атаку на промышленное предприятие в Пензенской области, заявил в Telegram-канале глава региона Олег Мельниченко. По его словам, на территории объекта произошло возгорание. Обошлось без жертв и разрушений.

«В целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника», — подчеркнул губернатор.

Накануне сообщалось, что в Пензе из-за атаки дронов ВСУ произошел серьезный пожар. По словам очевидцев, они слышали громкий звук, похожий на взрыв. Местные жители также видели густой дым в одном из районов города. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону отметили, что в Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».

Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

В ДНР бойцы ВСУ расправились с жителями села и домашними животными

В городе Селидово ДНР военнослужащие Вооруженных сил Украины совершили расправу над местными жителями и домашними животными, рассказал очевидец ЧП Юрий Яцюта. По его словам, солдаты расстреляли граждан во время отступления из населенного пункта.

ВС Украины Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Лично знал семью Копыловых <…>. Такая же участь: не предупреждая, ворвались, только еще в колодец сбросили. И дальше этот отряд беспредельщиков двинулся… Дошли до Олега — он держал немецких овчарок… И его пристрелили, паспорт украинский лежал у него на груди», — заявил свидетель.

По словам местного жителя, тело убитого пролежало непогребенным около трех недель. Военные также расстреляли собак, принадлежавших мужчине.

Российские войска взяли Селидово под контроль 29 октября 2024 года. Этот населенный пункт, расположенный в 40 км от Донецка, имел важное стратегическое значение в ходе боевых действий.

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю

Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, который двигался в районе села Архангельского Шебекинского округа Белгородской области, заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

«Движущийся в районе села Архангельского Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, мужчина получил баротравму, осколочные ранения головы, предплечья и рук. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Автомобиль полностью сгорел.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейную пару россиян уличили в шпионаже в пользу Украины

Россияне Павел Коротич и Валерия Егорова получили 15 и 17 лет колонии соответственно за сбор разведывательной информации об объектах Минобороны России, говорится в постановлении Московского городского суда. Граждане были признаны виновными по делу о шпионаже в пользу Украины. Егорову также признали виновной в хранении наркотических веществ.

Следствие установило, что в мае 2023 года Егорова через мессенджеры вышла на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Ей было поручено собирать и передавать данные о расположении, назначении, структуре и системе охраны военных объектов на территории Москвы и Подмосковья. Для выполнения этой задачи Егорова привлекла мужа.

С мая 2023 по февраль 2024 года супружеская чета проводила скрытую фото- и видеосъемку фасадов зданий, ограждений, опознавательных знаков военных объектов, а также сотрудников, находившихся на службе.

Следственный комитет России завершил расследование в отношении Юлии Толопы. Женщину заочно обвинили в участии в боевых действиях против ВС РФ в составе украинского нацформирования «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно материалам дела, Толопа занимала должность командира БМП-2. Она принимала участие в боях на территории ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. Обвиняемую объявили в международный розыск.

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