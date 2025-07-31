Россиянку заочно обвинили в участии в запрещенном нацформировании ВСУ СК России заочно предъявил обвинение россиянке Толопе за службу в «Айдаре»

Следственный комитет России завершил расследование в отношении Юлии Толопы, обвиняемой в участии в украинском нацформировании «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, россиянка участвовала в боях на стороне ВСУ в 2014–2015 годах.

Согласно материалам дела, Толопа занимала должность командира боевой машины пехоты БМП-2 и участвовала в боях на территории ДНР и ЛНР. Ей заочно предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе, а также объявлен международный розыск.

Кроме того, в ходе совещания в Мариуполе глава Следкома Александр Бастрыкин обсудил расследование преступлений украинских формирований против мирных жителей и военных. Встреча прошла с участием руководителей центрального аппарата СК и региональных следственных подразделений, сказано в сообщении.

Ранее попавший в плен боец «Айдара» Руслан Дьячишин рассказал, что украинское командование бросило на убой солдат, которые были готовы пойти назад из-за тяжелого положения. Сам он пролежал с ранением почти две недели. По словам Дьячишина, командиры четко сказали подчиненным, что живыми они с позиции не уйдут.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» ВСУ. Уточнялось, что это произошло в Сумской области.