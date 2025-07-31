Украинские военные запустили дрон по автомобилю с гражданским В Белгородской области госпитализировали мужчину после удара дрона по автомобилю

Вооруженные силы Украины атаковали легковой автомобиль, который двигался в районе села Архангельское Шебекинского округа Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, противник задействовал беспилотник. В результате пострадал один мирный житель, его доставили в больницу.

Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель, — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, мужчина получила баротравму, а также осколочные ранения головы, предплечья и рук. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. При этом сам автомобиль целиком сгорел.

Ранее Гладков сообщал, что за последние сутки украинские войска атаковали 10 районов Белгородской области. Противник применил 77 беспилотников и 28 боеприпасов. В результате атак были ранены пять мирных жителей.

По данным Минобороны России, в ночь на 31 июля средства противовоздушной обороны сбили более 30 беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Республика Крым.