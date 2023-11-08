Шесть человек убиты в ДНР, в ЛНР погиб депутат: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские регионы с помощью БПЛА, артиллерии, минометов и гранатометов. В Донецке в результате украинского обстрела погибли шесть человек, множество местных жителей получили ранения. По населенным пунктам Белгородской области ВСУ выпустили больше 110 боеприпасов. В Луганске в результате теракта погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филиппоненко. А над Брянской областью средства ПВО сбили один беспилотник ВСУ. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

Шесть человек погибли при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 57 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 55).

На Донецком направлении украинские войска совершали обстрелы 34 раза из РСЗО и артиллерии. На Горловском направлении зафиксированы 23 артиллерийских обстрела. В обоих случаях ВСУ применяли кассетные снаряды. Всего по населенным пунктам ДНР за 24 часа было выпущено 168 различных боеприпасов.

Обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов, а именно Донецка, Макеевки и Горловки. Повреждения получили 13 жилых домов в Буденновском районе Донецка. Также снаряды попали по восьми объектам гражданской инфраструктуры.

«Боевики применяют одну и ту же тактику: повторные удары наносятся в тот же квадрат, что и первый. Для них это гарантия того, что на месте обстрела будут люди — спасатели, медики, журналисты, местные жители, помогающие ликвидировать последствия атаки. Так было сегодня», — писал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, 7 ноября ВСУ обстреливали центр Донецка трижды. В результате погибли шесть человек. Информацию по погибшим подтвердили в СЦКК. Кроме того, в Донецке и Макеевке ранения получили суммарно 30 человек, в том числе трое подростков.

В связи с украинской атакой на Донецк российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. По словам заместителя постпреда РФ при организации Дмитрия Полянского, заседание может состояться вечером 8 ноября.

Депутат погиб в результате теракта в Луганске

В Луганске неизвестные подорвали автомобиль депутата Народного Совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филиппоненко. Инцидент произошел возле дома парламентария. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, в результате чего скончался на месте.

«На Филипоненко уже покушались в феврале прошлого года — взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле, он и водитель получили ранения», — написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Накануне вечером средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Суземским районом Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, обошлось без последствий на земле.

«Сегодня около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <...> Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — подтвердили информацию об атаке в Минобороны РФ.

ВСУ обстреляли Запорожскую и Херсонскую области

Накануне днем по обстрел со стороны украинской армии попал город Пологи в Запорожской области. Как сообщил Владимир Рогов, повреждения получили четыре жилых дома и хозяйственные постройки, при этом никто не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кроме того, по данным Telegram-канала WarGonzo, 7 ноября продолжали наносить артиллерийские удары по населенным пунктам новых регионов России. Прилеты фиксировались в селе Вербовое Запорожской области, а также в Пойме, Песчаном и Подстепном Херсонской области. Российское военное ведомство эти сведения не комментировало.

Фото: МО Украины

Утром 8 ноября предпринял попытку ракетной атаки по южным регионам России. Над Геническим муниципальным округом Херсонской области средствами ПВО были сбиты три воздушные цели. По словам главы региона Владимира Сально, обломки боеприпасов упали вне населенных пунктов.

Взрывы были слышны в Ростовской области

Накануне Жители Ростова-на-Дону и Таганрога сообщали о звуках взрывов. Предполагалось, что это было связано с работой системы ПВО над Ростовской областью. Позже губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что хлопки были связаны с действиями российских военных.

«Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ — в соответствии с планом проведения СВО. Неоднократно уже говорил: военные выполняют свои задачи», — написал он.

ВСУ выпустили больше 110 снарядов по Белгородской области

За минувшие сутки украинская армия выпустила по населенным пунктам Белгородской области больше 110 различных боеприпасов. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Нехотеевке, Щетиновке и Илек-Пеньковки зафиксировали по три прилета из артиллерии, а в Задорожном, Вязовом и Теребрено — по четыре прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, ВСУ стреляли из минометов по селу Казачье-Рудченское (три прилета), Новой Таволжанке (пять прилетов), хутору Панков (три прилета), пропускному пункту «Шебекино» (десять прилетов) и по селу Дроновка (пять прилетов). Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. В Дроновке повреждения получил один из частных жилых домов.

Фото: МО Украины

По хутору Старый в Волоконовском районе украинские войска ударили больше 60 раз. Там зафиксировали девять минометных и 56 гранатометных прилетов. При этом обошлось без последствий на земле.

Также ВСУ продолжали атаковать населенные пункты Белгородской области с помощью беспилотников. Дроны-камикадзе дважды атаковали село Казачье-Рудченское. Повреждения получили два транспортных средства.

Тем временем село Сподарюшино дроны-камикадзе атаковали трижды, там же один беспилотник сбросил взрывное устройство. Еще одни дрон-камикадзе атаковал село Новая Таволжанка. В обоих случаях пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

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