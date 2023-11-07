ВС РФ применили С-400 с активной головкой наведения: как это работает в СВО ВС РФ применили ракеты С-400 с активными головками самонаведения в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации успешно применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник ТАСС. Что об этом известно?

По словам собеседника ТАСС, зенитную ракетную систему использовали в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

«Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 „Триумф“ в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — рассказал источник агентства.

Министерство обороны России официально не комментировало данную информацию.

О каких новых комплексах рассказывал Шойгу в конце октября

25 октября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток» сообщил, что ВС РФ смогли уничтожить 24 украинских самолета благодаря новым мощным комплексам.

«У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолета за пять дней», — отметил он.

Вместе с этим он подчеркнул, что пока артиллерия ВСУ доставляет много проблем. Однако российская армия принимает соответствующие меры, пояснил он.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru объяснил, что эффективность ПВО российской армии повышается благодаря непрерывной модернизации существующих и разработке новых ракетных комплексов.

«Предположу, что новейшие системы ПВО, сбившие 24 самолета ВСУ за пять дней, превосходят существующие по дальности обнаружения цели, по управляемости, а также по противодействию украинским системам РЭБ. Сейчас укоренился принцип „один снаряд — один пуск — одна цель“», — заявил Липовой.

Как С-400 работает с А-50

Полковник в отставке Виктор Литовкин заявил NEWS.ru, что ВС РФ удалось сбить 24 украинских истребителя благодаря работе С-400 «Триумф» совместно с самолетом ДРЛО А-50. Такая связка, по его мнению, действует еще более эффективно и наносит больший урон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru А-50

«С помощью этого оружия удалось уничтожить 24 самолета ВСУ за последние пять дней в зоне спецоперации», — резюмировал он.

Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов в материале для «Российской газеты» рассказал, что по тем 24 самолетам ВСУ, которые были сбиты в зоне СВО, могли отработать комплексы С-400 совместно с самолетами А-50.

«Сейчас со ссылкой на источники пошла информация о том, что работала по украинским самолетам система противовоздушной обороны С-400. <...> То есть по самолетам отработали те системы, которые имеют ракеты большой дальности с головкой самонаведения. После запуска ракета сначала может лететь с использованием инерциальной системы наведения, затем управление над ракетой переходит к многофункциональной радиолокационной станции. В уничтожении самолетов также большую роль могут играть самолеты А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления», — пояснил эксперт.

Самолет А-50 дает точное целеуказание для ракеты. Она начинает наводиться на объект, используя активную головку самонаведения, которая сама захватывает цель и поражает ее, подчеркнул Кнутов.

«То, что сейчас происходит уничтожение самолетов в больших количествах, говорит о том, что система сочетания самолетов А-50 и наших комплексов ПВО с ракетами большой дальности и с активными головками самонаведения позволяет нам уничтожать противника на максимально возможном расстоянии», — резюмировал эксперт.

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