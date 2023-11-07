Правда ли, что главкома ВСУ Залужного уволили: реакция Киева и Москвы Депутат Рады Арьев опроверг информацию об увольнении главкома ВСУ Залужного

Фото: МО Украины

Валерий Залужный

Министр обороны Украины Рустем Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил сегодня, 7 ноября, депутат Рады Владимир Арьев. Что об этом нужно знать?

Арьев написал, что информацию получил из «надежного источника», но не смог сказать точно, будет ли отставка. По его словам, это может быть элемент давления и шантажа.

Как на это отреагировали в Киеве

Через некоторое время советник офиса президента Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг сообщение об увольнении Залужного. Он назвал это «примером ведения информационной войны партией Петра Порошенко против собственного государства».

«Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать. А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — возмутился он.

Сам Арьев позже удалил свой пост, заявив, что получил «противоположную информацию». По его словам, многие другие источники это также не подтвердили.

В офисе Зеленского сообщили, что вопрос об отставке главкома ВСУ Залужного сейчас не рассматривается, и призвали не верить распространяемым депутатами Рады сообщениям на эту тему.

Фото: EPA/ТАСС Валерий Залужный

Как в Госдуме РФ отреагировали на возможное увольнение Залужного

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru отметил, что увольнение Залужного не повлияло бы на ход СВО.

«На ход СВО такое решение точно не повлияет. За неудачи на фронте и провал контрнаступления должен же кто-то отвечать. Возможно, на Западе полагают, что продвижений нет из-за главнокомандующих, поэтому приняли решение сменить Залужного на кого-то другого. Я говорю про Запад, потому что именно там сейчас принимаются все решения касательно ситуации на Украине. Я не знаю, кто его может заменить. Из тех, кого я знал, с кем мы учились в академии, половина военных давно уволилась, другая часть уехала в Россию», — добавил он.

Какие сегодня были кадровые перестановки на Украине

Владимир Зеленский 7 ноября подписал указ об изменении состава Ставки главнокомандующего и ввел в нее командующего силами спецопераций Сергея Лупанчука. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте офиса президента.

Также из Ставки выведен уволенный 3 ноября экс-командующий Силами спецопераций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко. Ранее он заявил, что ему неизвестны причины отставки, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также не смог ему ничего объяснить.

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