Украинский конфликт можно решить только посредством дипломатии, однако время для этого еще не пришло, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в ходе пресс-конференции с коллегой из Чехии Яном Липавским. Он отметил, что любые попытки, направленные на мирные переговоры, стоит расценивать положительно. Министр отметил переговоры в Турции и Белоруссии, при этом отказался отвечать на вопрос журналистов, готова ли Вена предоставить такую площадку, передает ТАСС.

Думаю, мы все согласны, что мира можно достичь только за столом переговоров. Но мы до этого еще не дошли. <...> Для любых переговоров требуются две стороны, пока они к этому не пришли. В регионе не хватает доверия, — сказал австрийский дипломат.