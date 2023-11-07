В Канаде заявили о начале «войны» между Зеленским и генералами ВСУ Asia Times: Зеленский вступил в противостояние с командованием ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский находится «в состоянии войны» с командованием ВСУ, сообщает канадское издание Asia Times. Поводом для этого послужило интервью главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, в котором он заявил о патовой ситуации, складывающейся на фронте. По мнению экспертов, из-за подобных утверждений Зеленскому будет сложнее получать денежные транши и новые вооружения от западных партнеров.

Проблема Зеленского в том, что он не может заручиться иностранной поддержкой Украины, рекламируя патовую ситуацию. Заявления Залужного, которые также включали нереалистичные требования к оружию и технологиям, некоторых из которых просто не существует, также вызвали проблемы у Зеленского, — отмечают авторы издания.

Asia Times также усматривает и другие противоречия в заявлениях Зеленского и Залужного. Так, глава государства продолжает утверждать, что Украина способна нанести поражение России. Командующий ВСУ же считает, что текущая ситуация на фронте напоминает Первую мировую войну, когда стороны конфликта удерживают позиции, обстреливая противника из артиллерийских орудий. По мнению автора статьи Стивена Брайена, у Зеленского остается лишь два пути: свернуть со своего курса или же ожидать неизбежного.

Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос ранее заявил, что интервью Залужного является вынужденным обращением к правительству США из-за бездействия президента Владимира Зеленского. По его мнению, признание главкома можно считать своеобразным «сигналом о помощи» со стороны всей украинской армии.