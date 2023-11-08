Три человека погибли при обстреле ВСУ Донецка и Макеевки

Фото: МО Украины

В результате артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) три человека погибли, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации перемирия (СЦКК). Еще 30 человек получили ранения разной степени тяжести, включая троих подростков, родившихся в 2006, 2007 и 2006 годах.

По состоянию на 00:00 подтверждены данные по трем погибшим в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц, в т. ч. трое подростков 2006, 2007 и 2006 г. р., в Ворошиловском, Калининском, Буденновском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки, — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее ВСУ трижды атаковали Ворошиловский район Донецка с позиций в районе населенного пункта Селидово. Были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате прямого попадания ракеты в здании Управления труда и соцзащиты на улице Челюскинцев обрушились перекрытия, административное здание было почти полностью разрушено. Позднее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ превысило 20 человек.