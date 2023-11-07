Составлен список артистов, которые погибли в зоне проведения СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Некоторые российские и украинские артисты после начала специальной военной операции отправились на фронт. Кто и как из них погиб?

Кто из российских знаменитостей погиб в зоне проведения СВО

В мае этого года стало известно, что автор «Уральских пельменей» бард Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации в возрасте 55 лет.

«Выяснилось, что он погиб практически год назад», — говорилось в публикации.

Музыкант в 2022 году ушел добровольцем на СВО. Спустя время он перестал выходить на связь и был признан пропавшим без вести. Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали вручить государственную награду посмертно.

В ноябре погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов.

«Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», — сообщили в пресс-службе театра.

Кто из украинских знаменитостей погиб в зоне проведения СВО

В марте 2022 года во время боев за Ирпень погиб 33-летний актер театра и кино Павел Ли, принимавший участие в украинской версии «Фабрики звезд». В первые дни спецоперации он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

В декабре прошлого года в зоне СВО в возрасте 26 лет скончался участник «Лиги смеха» Ярослав Гаркавло.

В июле этого года появилась информация о смерти 29-летнего актера Евгения Светличного на Харьковском направлении.

Также в июле на фронте погиб актер Филипп Виннер. Ему был 31 год. Он служил в 26-м отдельном стрелковом батальоне.

В августе 2023 года в зоне проведения спецоперации погиб актер сериала «Нюхач» Алексей Хильский. Он служил в Вооруженных силах Украины. После начала СВО Хильский взял паузу в профессии и отправился служить в ВСУ. К ноябрю 2022 года 35-летний артист имел звание главного сержанта взвода.

Кто из артистов вступил в ряды ВСУ после начала СВО

Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева в первые дни спецоперации. Сначала он был патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования, потом стал пилотом ударного дрона Punisher. В марте 2022 года артист попал под минометный обстрел и получил ранение. После выздоровления он вернулся на службу.

Музыкант и экс-ведущий шоу «Орел и решка» Коля Серга в первые дни СВО записался в ряды добровольцев. Он создал творческое объединение.

Уроженец Санкт-Петербурга актер Александр Печерица, снимавшийся в проектах о Великой Отечественной войне «1941» и «По законам военного времени», с началом спецоперации записался в тероборону и сейчас служит в ВСУ.

Читайте также:

Составлен список российских звезд, поддерживающих Украину и Зеленского

Тарзан против Порывай: кто из звезд поругался с родными после начала СВО

Составлен список артистов, которые уехали на Украину после начала СВО