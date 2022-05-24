Россию призвали создать собственное «хранилище Судного дня» Эксперт Хлесткина: РФ нужно создать собственный банк семян на случай мировой катастрофы

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России следует создавать собственные депозитарии семян на случай мировой катастрофы. Об этом РИА Новости заявила директор Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина. По ее мнению, хранить семенной фонд далеко за пределами страны было бы не вполне правильно.

На Шпицбергене в 2008 году был открыт Глобальный банк — семенохранилище посадочного материала. Оно построено на самом крупном острове архипелага близ посёлка Лонгйирбюен в толще горной скалы на высоте 130 метров над уровнем моря. Предполагается, что данное хранилище способно выдержать сильное землетрясение глобальное потепление и ядерную войну.

По словам Хлесткиной, данный депозитарий семян можно назвать «хранилищем Судного дня»: страны сдали туда образцы семян, чтобы получить их обратно в случае мировой катастрофы.

Но если такая катастрофа случится, то возникает вопрос — как добраться до банка семян на Шпицбергене, даже логистически? Хранить свой семенной фонд далеко за пределами страны — не вполне правильно, — задалась вопросом Елена Хлесткина.

Она также добавила, что, по её информации, Россия перестала сотрудничать с норвежским депозитарием с 2018 года.

На мой взгляд, для такой огромной страны как Россия нужна собственная, причем географически распределенная сеть хранилищ коллекционных семян на случай ЧС, — резюмировала глава Всероссийского института генетических ресурсов растений.

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