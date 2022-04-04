Бункер-бум: на Западе вырос спрос на частные бомбоубежища

Министр строительства немецкой земли Бавария предложил выделять гражданам государственные субсидии на строительство подземных гаражей-бункеров. Как пишет портал Spiegel online, в Германии на фоне ситуации на Украине всерьёз заговорили о том, чтобы восстановить систему общественных бомбоубежищ, которые существовали по всей стране со времён Второй мировой и холодной войн. NEWS.ru выяснил, как за последние недели жители Старого и Нового Света сделали кассу фирмам, продающим самые разные укрытия — от бронированных чуланов до полноценных частных бункеров, якобы способных «выдержать ядерную и химическую атаки». Впрочем, не все из «окопавшихся» — паникёры, есть среди них и те, кто не читает новостей, но отрешённо, без суеты и со знанием дела ожидает конца времён.

Туалет с бронёй

«Раньше у нас было 10 звонков в день, сейчас — 60 в час!» — рассказал газете Die Welt Марк Шмихен, директор по маркетингу компании Бункерные системы Германии . Вот уже 10 лет она поставляет свои ноу-хау на немецкий рынок, но никогда прежде они не пользовались таким бешеным спросом, даже в разгар пандемии. В фирму обращаются все подряд — простые работяги, менеджеры, домохозяйки. Последних особенно много. Одни хотят оборудовать у себя погребок в саду, другие готовятся к «ядерному апокалипсису» основательнее.

NEWS.ru приценился к немецким укрытиям. Самый простенький бункер площадью 10 квадратных метров продаётся за €49 тысяч (всего неделю назад ценник был 35 тысяч). Бункер со стальной обшивкой, внутри биотуалет с бронированной дверью, вентиляция и система очистки воздуха. Люксовое бомбоубежище на 90 квадратных метров с шестью кроватями и мини-кухней обойдется уже в 360 тысяч евро. Обещают, что оно защитит от ядерного, химического и биологического воздействия.

Тем, кто готовится к длительной войне или даже к атомной катастрофе, лучше выбрать жилище попросторнее. Туда и продуктовых запасов больше поместится, — внушает маркетолог Шмихен.

Владельцу бункера придётся раскошелиться также и на проектные работы, исследование почвы и саму установку — а это ещё около €20 тысяч. Если сооружение слишком глубоко уходит в землю, затрагивая грунтовые воды, то без согласований с чиновниками не обойтись. Но покупателей эти трудности не останавливают.

«Интерес к бункерам за последний месяц охватил не только Европу — он наблюдается и в США, и в Азии», — говорит Гари Линч, исполнительный директор фирмы Rising S Bunkers с офисом в техасском городке Мерчисон. По его словам, только 24 февраля они продали аж пять бункеров по цене от $70 тысяч до $240 тысяч.

В обычное время нам удавалось сбыть от двух до шести бункеров за целый месяц, — признает Линч.

За последний месяц интерес к ним подскочил аж на 700%. Владелец фирмы-конкурента из Техаса Рон Хаббард подтверждает: «Пошёл вал панических покупок. Люди звонят и спрашивают, какие небольшие бункеры у нас в наличии на складе, чтобы их можно было доставить как можно скорее».

Итальянские бизнесмены признают, что их клиенты не самые состоятельные люди.

У богачей есть собственные самолёты и вертолёты, на которых они могут сбежать. Наши покупатели, как правило, представители малого бизнеса, торговцы. Они ищут укрытие на пять — семь человек, чтобы обезопасить свои семьи, — рассказал владелец фирмы M.EN Minus Energie из Мантуи Джулио Кавиччиоли.

В Германии для покупателей бункеров предусмотрены налоговые льготы. Граждане вправе рассчитывать на компенсацию из казны при строительстве укрытий в садах, в частных коттеджах и даже в многоквартирных домах. Согласно п. 7 Закона о подоходном налоге, по 10% финансовых расходов могут быть списаны каждый год в течение 12 лет. По данным Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах, на территории ФРГ было построено около двух тысяч бункеров, способных вместить 1,4 миллиона человек. Один такой подземный комплекс — Санкт-Паули — сохранился с нацистских времён в Гамбурге — у вокзала близ знаменитой злачной станции Репербан. Сейчас он превратился в апартаменты, музей и ландшафтный арт-объект с садами на крыше. К 2007 году большинство бомбоубежищ в Германии упразднили за ненадобностью или переделали под офисы или жильё. Так что немцы надеются теперь только на себя.

Carmen Jaspersen/dpa/Global Look Press

Те, кто выжил в катаклизме

Что среднему классу в новинку, то у «форбсов» давно образ жизни. Как пишет The New Yorker, редкий гуру Силиконовой долины не прикупил себе пару гектаров земли на острове в океане, где на случай природных или политических катаклизмов дежурит «постоянно заправленный вертолёт». «В профильных группах в мессенджерах они постоянно обмениваются новостями о последних трендах борьбы за выживание. Для особо тревожных есть роскошный комплекс в городе Уичито (штат Канзас), построенный в бывшей ракетной шахте», — отмечает издание. Предполагается, что он должен выдержать «сто Хиросим» (две тысячи килотонн).

Этот кондоминиум — нечто среднее между бомбоубежищем и подземным дворцом — был основан неким Ларри Холом из движения «препперов» , или выживальщиков. Представители этой субкультуры с середины прошлого столетия активно готовятся встретить конец света. Сейчас они явно оживились.

По мере того, как призрак ядерной войны возвращается, мы видим всплеск параноидального бреда среди богатых мира сего, которым подавай свой бункер, — признаёт британский журнал The Spectator.

В той же Германии «препперы» активно влились в ряды ковид-диссидентов и всевозможных конспирологов. А ещё их много среди так называемых рейхсбюргеров , другими словами — «граждан рейха». Эти анархисты правого и часто ультраправого толка не признают современное немецкое государство, его нынешние границы, конституцию и законы. Они держат за пазухой аусвайсы «Германской империи 1871 года», отказываясь платить налоги и штрафы. Немецкие спецслужбы не спускают с них глаз, подозревая в экстремизме.

Один из таких «рейхсбюргеров», 50-летний повар Петер Фитцек из Виттенберга (находится под наблюдением Ведомства по защите конституции, то есть немецкой контрразведки), провозгласил в родном городе альтернативное «Королевство Германия» , а самого себя — королем «божьей милостью». Хотя суд признал его виновным в хищении банковских вкладов своих земляков (даром что Фитцек придумал альтернативную валюту), в «свите короля» уже более трёх тысяч последователей. Многие из них верят в «микс эзотерики, мистики, откровений об НЛО и пророчеств друидов», отмечает радиостанция Deutschlandfunk. А некоторые и вовсе ожидают «последнюю битву» света и тьмы, которая вот-вот разразится на земле Лютера.

Петер Фитцек Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

И хотя последний конец света по календарю майя в 2012 году так и не случился, а следующий ожидается не раньше 2060-го (если верить трактатам сэра Исаака Ньютона), бизнесмены могут не переживать: похоже, бункеры ещё надолго останутся в тренде.

Впрочем, учёные призывают граждан не поддаваться на посулы маркетологов.