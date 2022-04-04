Бункер-бум: на Западе вырос спрос на частные бомбоубежища

Министр строительства немецкой земли Бавария предложил выделять гражданам государственные субсидии на строительство подземных гаражей-бункеров. Как
Туалет с бронёй
«Раньше у нас было 10 звонков в день, сейчас — 60 в час!» — рассказал газете Die Welt Марк Шмихен, директор по маркетингу компании
NEWS.ru приценился к немецким укрытиям. Самый простенький бункер площадью 10 квадратных метров продаётся за €49 тысяч (всего неделю назад ценник был 35 тысяч). Бункер со стальной обшивкой, внутри биотуалет с бронированной дверью, вентиляция и система очистки воздуха. Люксовое бомбоубежище на 90 квадратных метров с шестью кроватями и мини-кухней обойдется уже в 360 тысяч евро. Обещают, что оно защитит от ядерного, химического и биологического воздействия.
Тем, кто готовится к длительной войне или даже к атомной катастрофе, лучше выбрать жилище попросторнее. Туда и продуктовых запасов больше поместится, — внушает маркетолог Шмихен.
Владельцу бункера придётся раскошелиться также и на проектные работы, исследование почвы и саму установку — а это ещё около €20 тысяч. Если сооружение слишком глубоко уходит в землю, затрагивая грунтовые воды, то без согласований с чиновниками не обойтись. Но покупателей эти трудности не останавливают.
«Интерес к бункерам за последний месяц охватил не только Европу — он наблюдается и в США, и в Азии», — говорит Гари Линч, исполнительный директор фирмы Rising S Bunkers с офисом в техасском городке Мерчисон. По его словам, только 24 февраля они продали аж пять бункеров по цене от $70 тысяч до $240 тысяч.
В обычное время нам удавалось сбыть от двух до шести бункеров за целый месяц, — признает Линч.
За последний месяц интерес к ним подскочил аж на 700%. Владелец фирмы-конкурента из Техаса Рон Хаббард подтверждает: «Пошёл вал панических покупок. Люди звонят и спрашивают, какие небольшие бункеры у нас в наличии на складе, чтобы их можно было доставить как можно скорее».
Итальянские бизнесмены признают, что их клиенты не самые состоятельные люди.
У богачей есть собственные самолёты и вертолёты, на которых они могут сбежать. Наши покупатели, как правило, представители малого бизнеса, торговцы. Они ищут укрытие на пять — семь человек, чтобы обезопасить свои семьи, — рассказал владелец фирмы M.EN Minus Energie из Мантуи Джулио Кавиччиоли.
В Германии для покупателей бункеров предусмотрены налоговые льготы. Граждане вправе рассчитывать на компенсацию из казны при строительстве укрытий в садах, в частных коттеджах и даже в многоквартирных домах. Согласно п. 7 Закона о подоходном налоге, по 10% финансовых расходов могут быть списаны каждый год в течение 12 лет. По данным Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах, на территории ФРГ было построено около двух тысяч бункеров, способных вместить 1,4 миллиона человек. Один такой
Те, кто выжил в катаклизме
Что среднему классу в новинку, то у «форбсов» давно образ жизни. Как пишет The New Yorker, редкий гуру
Этот кондоминиум — нечто среднее между бомбоубежищем и подземным дворцом — был основан неким Ларри Холом из движения
По мере того, как призрак ядерной войны возвращается, мы видим всплеск параноидального бреда среди богатых мира сего, которым подавай свой бункер, — признаёт британский журнал The Spectator.
В той же Германии «препперы» активно влились в ряды ковид-диссидентов и всевозможных конспирологов. А ещё их много среди так называемых
Один из таких «рейхсбюргеров», 50-летний повар Петер Фитцек из Виттенберга (находится под наблюдением Ведомства по защите конституции, то есть немецкой контрразведки), провозгласил в родном городе альтернативное
И хотя последний конец света по
Впрочем, учёные призывают граждан не поддаваться на посулы маркетологов.
Ни бункер, ни другое укрытие не позволит выжить в случае ядерной войны, — настаивает Ксанте Холл, эксперт по ядерному оружию из Ассоциации международных врачей по предотвращению ядерной войны. — Запасы в бункере давно закончатся, а радиоактивное загрязнение никуда не исчезнет с поверхности Земли.