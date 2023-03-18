Путин в Крыму, тревога по всей Украине: новости СВО на вечер 18 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: П-с губернатора Севастополя/ТАСС

Россия. Севастополь. Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев (справа налево)

18 марта Министерство обороны РФ сообщило о ходе выполнения спецоперации на Украине. По данным ведомства, на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях совокупные потери ВСУ за сутки составили до 355 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Ураган», три гаубицы Д-30. Средствами ПВО перехвачено 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган». Сбито девять украинских БПЛА. В районе Тоненького в ДНР поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Севастополь. Появилось видео, как глава государства в сопровождении губернатора Михаила Развожаева посещает историко-археологический парк «Херсонес Таврический». 18 марта отмечается девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. В прошлый раз Путин приезжал на полуостров в июле 2020 года. В декабре 2022 года президент также приезжал на Крымский мост, который ремонтировали после октябрьского теракта.

Фото: razvozhaev_m/vk.com Россия, Севастополь. Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, среди мирных жителей никто не пострадал. Зафиксировано около 10 прилетов снарядов, из них три пришлись по зданию бывшего ДК.

Минобороны РФ показало видео уничтожения украинской РСЗО RM-70 чешского производства с помощью российского дрона-камикадзе «Ланцет». БПЛА ликвидировал реактивную систему, замеченную в поле на Авдеевском направлении. В МО РФ подчеркнули, что барражирующие боеприпасы показали эффективность и успешно применяются для работы по целям противника.

Фото: МО РФ

Армия России отразила очередную безуспешную попытку прорыва ВСУ на Запорожском направлении. Слаженную работу подразделений ВС РФ по украинским танкам показали на видео.

Серия взрывов прозвучала ночью в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По данным чиновника, около 4 часов утра в разных частях города раздались не менее четырех взрывов. По словам очевидцев, на которых сослался Рогов, взрывы могли произойти на объектах, используемых украинскими войсками.

Громкие звуки могли слышать и жители Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев заверил, что в городе все спокойно. Как выяснилось, на одном из полигонов проходили учения со стрельбой, в том числе из гранатометов.

По всей территории Украины утром была объявлена воздушная тревога . В ночь на 18 марта телеканал «Суспильный» сообщал о работе ПВО в Киеве и Киевской области, также, предположительно, под удар могла попасть ТЭЦ-5. Минобороны РФ не подтверждало эти данные.

Telegram-канал «Смотри» сообщил, что за ночь 18 марта ВСУ выпустили по объектам гражданской инфраструктуры в Херсонской области 44 снаряда из ствольной артиллерии. По данным канала, за прошлые сутки войска Украины также выпустили по гражданским объектам в регионе 53 снаряда.

МО РФ не подтверждало эту информацию.

Фото: МО Украины Военнослужащие ВСУ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО. Нововведения предусматривают штрафы до 50 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, до полумиллиона рублей — для юрлиц. Злостным нарушителям грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Также президент подписал закон о выплатах компенсаций незастрахованным военным, пожарным, приставам, сотрудникам органов внутренних дел и ФСИН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неотъемлемым условием для прекращения конфликта на Украине является отмена всех санкций против России. Только после снятия ограничений можно будет добиться прогресса в мирных переговорах, указала дипломат.