Незастрахованным военным выплатят компенсации Путин подписал закон о компенсациях для незастрахованных военных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату компенсаций военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые не были застрахованы. Документ опубликован на портале правовой информации. Прежде жизнь и здоровье военных, силовиков, пожарных, сотрудников ФСИН, ФССП и Росгвардии обязательно страховалась государством. Если человек по каким-то причинам не был застрахован, новые поправки предполагают выплату компенсаций в 30-дневный срок при наступлении страхового случая.

Компенсация выплачивается в 30-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия решения о ее выплате, — говорится в документе.

Если же при страховом случае возникнут подозрения о преднамеренных действий застрахованного, например, об умышленном причинении вреда своему здоровью, страховая организация должна уведомить его об этом в течение 30 дней и обратиться в суд для установления обстоятельств.

При наличии между страховщиком и выгодоприобретателем спора о праве на получение страховых выплат при наступлении страхового случая, <...> страховщик обязан в 30-дневный срок письменно уведомить выгодоприобретателя о наличии такого спора и обратиться в суд с соответствующим иском в целях установления обстоятельств наступления страхового случая, — указано в законе.

Если суд не обнаружит преднамеренных действий, страховка выплачивается в течение пяти дней после вступления в силу решения суда. При задержке выплаты полагается неустойка в размере 1% за каждый день просрочки. Если суд установит непреднамеренные действия, страховку не выплатят.

Также Путин подписал закон об уменьшении срока давности по ряду экономических преступлений. Глава государства также разрешил закрывать дела за неуплату налогов при погашении штрафов.