Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. В 10:08 сирены зазвучали сразу в Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Житомирской и Запорожской областях, после чего в 10:09 — в Закарпатье.

В настоящее время вся карта закрашена красным цветом. В течение получаса ни в одном регионе не была отменена воздушная тревога.

Губернатор Кировоградской области Андрей Райкович сообщил о начале воздушной тревоги в 10:07. Глава Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале предупредил о воздушной тревоге в регионе в 10:08.

Позднее, в 10:09 в Telegram-канале губернатора Ивано-Франковской области Светланы Онищук появилась информация о включившихся сиренах. Никаких деталей главы субъектов не уточняли.

Ночью украинский телеканал «Суспiльне» сообщил, что в Киеве и Киевской области Украины работает ПВО. По информации канала, местные жители утверждают, что под удар попала ТЭЦ-5. Глава Новомосковски Днепропетровской области также сообщил о взрывах, которые были слышны и в областном центре, находящемся в 10 км от места ЧП.