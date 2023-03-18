На Украине сообщили о взрывах под Днепропетровском Украинские СМИ сообщают о взрывах под Днепропетровском и в Киеве

Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве и Киевской области Украины работает ПВО, местные жители утверждают, что под удар попала ТЭЦ-5. Украинский телеканал «Суспiльне» сообщил о взрывах в Новомосковске Днепропетровской области. Глава города Сергей Резник подтвердил их, добавив, что взрывы были слышны и в областном центре, который находится в 10 км.

На видео попал результат удара по Новомосковску. Там, предположительно, беспилотники ударили по нефтебазе, начался пожар.

Утверждается, что украинскую столицу атаковали беспилотники «Герань». Также сообщается об атаке этих БПЛА-камикадзе на Ровенскую и Харьковскую области.

При этом в восточных областях Украины власти постепенно отключают воздушную тревогу. Ее из-за возможной атаки дронов, кроме столицы, объявляли в нескольких северных и восточных регионах страны, о чем говорили данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее сообщалось, что 15 марта в Харькове и Киевской области прогремели взрывы. Как рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, удары были нанесены сразу в нескольких точках в регионе. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что рядом с местами прилета нет ни одного военного и инфраструктурного объекта.