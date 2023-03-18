Дрон-камикадзе «Ланцет» лишил ВСУ чешской РСЗО RM-70 Минобороны: ВС РФ уничтожили чешскую РСЗО с помощью дрона-камикадзе «Ланцет»

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РСЗО RM-70

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы на Авдеевском направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет», передает РИА Новости. На видео видно, как дрон-камикадзе сверхточным ударом уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 чехословацкого производства.

Расчеты БПЛА обнаружили РСЗО, стоящую в поле.«Ланцет» направили к установке — дрон попал точно в центр пакета направляющих с реактивными снарядами. Удар привел к детонации боекомплекта, в результате чего RM-70 разлетелась на осколки.

В ведомстве уточнили, что барражирующие боеприпасы успешно применяются для ликвидации боевой техники Вооруженных сил Украины. В частности с их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, РСЗО, танки и другие виды техники.

Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-Г» в зоне СВО. На распространенных кадрах запечатлено уничтожение командных пунктов, узлов связи и складов Вооруженных сил Украины.