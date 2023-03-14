«Торнадо-Г» разгромил объекты ВСУ Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-Г» в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Западного военного округа в зоне проведения СВО. На распространенных кадрах запечатлено уничтожение командных пунктов, узлов связи и складов Вооруженных сил Украины.

На видео показано, как российские бойцы заряжают пусковую установку, после чего едут на огневую позицию — координаты объектов противников им были переданы благодаря работе средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов. Далее военнослужащие осуществляют выстрелы и контролируют попадание снарядов точно по целям.

В Минобороны отметили, что РСЗО «Торнадо-Г» сворачиваются в походное положение после пусков меньше, чем за минуту.

Ранее Минобороны РФ показало видео отражения атаки диверсантов ВСУ морпехами Черноморского флота. В ролик в том числе вошли кадры, снятые российскими бойцами на экшен-камеру, с видом от первого лица.