Четыре взрыва прозвучало ночью в Запорожье Рогов: серия взрывов произошла ночью в Запорожье

Серия взрывов произошла ночью в Запорожье, сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что всего было слышно четыре детонации в разных частях города.

Сегодня начиная примерно с 04:15 в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов, — сообщил Рогов.

Он добавил, что, по словам очевидцев, взрывы произошли на объектах, используемых Вооруженными силами Украины. В частности речь идет о пункте общественного питания, где дислоцировались украинские военнослужащие.