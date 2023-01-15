В Запорожье нашли схрон ВСУ с оружием и формой НАТО

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

В городе Днепрорудное Запорожской области найден схрон с оружием и боеприпасами ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУВД региона. По его словам, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области.

В одном из гаражных кооперативов в Днепрорудном правоохранительными органами был выявлен схрон с оружием, коктейли Молотова, военная одежда образца НАТО и украинская символика, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что гараж, в котором находился тайник, принадлежит участнику боевых действий в Донбассе. Сейчас этот человек служит в подразделениях ВСУ, которые действуют на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что в ЛНР был обнаружен схрон украинских диверсантов, готовивших теракты в Луганске. В тайнике находились пулеметы, гранатометы и различные боеприпасы, в том числе иностранного производства. Часть содержимого схрона было уничтожено силовиками на месте. Владельцы тайника устанавливаются.