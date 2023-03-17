Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области

Фото: nakgov/vk.com

Силовые структуры России предотвратили теракт, нацеленный на мирное население в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра воинской группы «Днепр» Романа Кодряна. Арестованы три сообщника ВСУ, обнаружены два склада с оружием и боеприпасами.

Подразделения военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях Запорожской области. Всего задержано три пособника ВСУ, обнаружено два схрона с оружием и боеприпасами, — отметил Роман Кодрян.

Он также добавил, что все обнаруженные взрывчатые материалы были уничтожены на полигоне.

Ранее в городе Днепрорудном Запорожской области был найден схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. По словам сотрудников МВД, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области. Они добавили, что гараж, в котором находился тайник, принадлежит участнику боевых действий в Донбассе. Сейчас этот человек служит в подразделениях ВСУ, которые действуют на Запорожском направлении.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в деревне Раковка в Климовском районе региона жилой дом получил повреждения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Никто не пострадал.