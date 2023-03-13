ВСУ обстреляли из минометов село в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: жилой дом поврежден в результате минометного обстрела Раковки

Фото: t.me/avbogomaz

В Деревне Раковка в Климовском районе Брянской области жилой дом получил повреждения в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал.

Пострадавших нет. В результате атаки поврежден жилой дом, хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. Оперативные службы работают на месте, — написал он.

9 марта Богомаз сообщил, что в Брянской области системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.

В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.

2 марта сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали.

Согласно официальной версии, атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса». Его командир Денис Капустин заявил, что нападение было одобрено Киевом. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению в Брянскую область.