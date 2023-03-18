Херсонская инфраструктура подверглась массированным ударам ВСУ «Смотри»: ВСУ за ночь выпустили 44 снаряда по мирным поселкам Херсонской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины за 17 марта выпустили 53 снаряда по объектам гражданской инфраструктуры в Херсонской области, сообщил Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на источник в экстренных службах. В ночь на 18 марта ВСУ также выпустили по населенным пунктам региона 44 снаряда из ствольной артиллерии.

По данным источника, 17 марта украинскими войсками были обстреляны объекты инфраструктуры в населенных пунктах Алешки (выпущено четыре снаряда), Обрывка (восемь снарядов), Новая Язбурьевка (четыре), Кардашинка (шесть), Забарино (семь), Казачьи Лагеря (восемь снарядов), Крынки (четыре снаряда), Коханы (шесть снарядов) и Голая Пристань (шесть снарядов). О конкретных разрушениях и наличии жертв либо пострадавших не сообщается.

16 марта газета «Известия» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщала, что обстрелам ВСУ подверглись пять населенных пунктов в Херсонской области. Всего со стороны Украины было выпущено 42 снаряда. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях не приводилось.

11 марта врио губернатора региона Владимир Сальдо опроверг сообщения о возможной подготовке Киева к наступлению на левый берег Днепра. Сальдо заявлял, что разведка не фиксирует никаких признаков подобной активизации со стороны ВСУ. Глава региона заверил, что такие слухи распространяют в Киеве с целью посеять панику среди местных жителей.