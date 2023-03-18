Развожаев объяснил «громкие звуки» в Севастополе Развожаев объяснил «громкие звуки» в Севастополе учебной стрельбой на полигоне

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Памятник затопленным кораблям в Севастополе

Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, — это шум, возникший из-за учебной стрельбы на одном из военных полигонов, сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что во время мероприятия применялись гранатометы.

На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов. В городе все спокойно, — написал Развожаев.

7 марта глава региона опроверг сведения о взрыве в районе аэродрома. Он объяснил, что в момент, когда начала распространяться ложная информация, на внешнем рейде проходила тренировка корабельных расчетов.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт летательного аппарата. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.