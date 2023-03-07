Губернатор Севастополя отреагировал на слухи о взрывах возле аэродрома Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сведения о взрывах возле аэродрома

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Аэропорт Бельбек, город Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что данные о взрывах возле местного аэродрома не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что соответствующие «лживые» сведения распространяются в различных сообществах в Сети. По словам чиновника, в городе «все спокойно».

В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов, — написал Развожаев.

Губернатор уточнил, что в городе все спокойно. Также он пожелал местным жителям хорошего дня.

До этого власти Севастополя говорили, что в городе стартовали тренировки российского флота. Занятия станут проводить с использованием расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России. Один из задержанных передавал данные по электронной почте, второй не успел их отправить. Против них были возбуждены уголовные дела о госизмене и о сотрудничестве с иностранным государством.

Жители города 1979 и 1995 годов рождения сами связались с украинскими спецслужбами и предложили им за деньги быть наводчиками.