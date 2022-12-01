Политолог объяснил отказ России участвовать в Мюнхенской конференции Политолог Тимофеев: Россия разочаровалась в Мюнхенской конференции из-за постоянной критики

Фото: Sven Hoppe/dpa//Global Look Press

Россия потеряла интерес к Мюнхенской конференции, потому что с 2014 года на ней доминировали критические по отношению к России настроения, рассказал «Радио 1» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По словам политолога, это разочаровывает Россию, однако конференция не является для нее критически важным каналом коммуникаций с мировым сообществом, поскольку Москва может общаться с «мировым большинством» через ШОС, БРИКС и ООН.

Начиная с 2014 года на Мюнхенской конференции доминировал крайне критический нарратив в отношении России. Западные участники почему-то задают тон на Мюнхенской конференции. Естественно, Россия разочарована, и разочарование появилось не только сейчас, — уточнил Тимофеев.

Политолог уточнил, что Запад не относится к «мировому большинству», с которым у России свои каналы взаимодействия и собственные формы диалога. Потеря такой площадки для коммуникации, как Мюнхенская конференция, не нанесет ей большого ущерба, так как она сохраняет возможность двустороннего диалога с большинством стран.

Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген ранее заявил, что официальных представителей России не пригласили для участия в мероприятии в следующем году. Он отметил, что на форуме хотят обсудить будущее России с лидерами оппозиции и «людьми, находящимися в изгнании». В МИД РФ ответили, что Москва и не собиралась участвовать в форуме в следующем году. В дипведомстве пояснили, что у России пропал интерес к утратившей объективность Мюнхенской конференции.