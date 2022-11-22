России отказали в участии в Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Официальных представителей России не пригласили для участия в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, написал председатель конференции Кристоф Хойсген в Twitter. Он отметил, что на форуме хотят обсудить «будущее России» с лидерами оппозиции и «людьми, находящимися в изгнании».

Российские власти не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности — 2023. Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и людьми, находящимися в изгнании, — написал Хойсген.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину о том, что Варшава отказалась пускать представителей России на заседание ОБСЕ в городе Лодзь 1–2 декабря.

Во внешнеполитическом ведомстве России назвали отказ Польши Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ «неприемлемым выпадом» против Москвы и «кульминацией всего антипредседательства» Варшавы в этой организации.

В МИД указали на то, что Польша в течение года «рушила основы» ОБСЕ и делала все, что могла, для «эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса». Кроме того, в ведомстве считают, что своими действиями Варшава подорвала авторитет организации и превратила ее в место «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».