Депутат Госдумы Александр Хинштейн недавно признал очевидную мысль: «На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут — пока».
Сейчас говорят о том, что YouTube не будут блокировать. Но лишь потому, что блогеров смотреть будет больше негде: «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».
В общем, можно выдыхать, YouTube нам разрешают. Тем не менее у меня есть вопросы к самому желанию депутатов чего-то нам запретить.
Блокировки с запретами уже не работали в промышленности
Зачем вообще может понадобиться блокировка или какой-то запрет?
Обычно любители таких мер любят говорить о подъеме производства. Мол, если запретить всё иностранное, то заколосятся заводы по всей стране, которые будут выпускать «не хуже импортного».
Но любой человек, знающий словосочетание «экономические стимулы», знает, что это не работает. В ситуации, где производитель вынужден конкурировать с кем-то, он для выживания должен предлагать рынку качество. А если нет конкуренции, то и качество особенно не нужно. Те, кто жил в СССР, это знают.
Без конкуренции не будет побед
Россия охотно рожает гениев. Но опыт показывает, что лучше всего их талант раскрывается, когда у них есть свобода, когда можно спокойно конкурировать с другими компаниями и в процессе соперничества делать что-то хорошее.
Напомню, что в свое время Павел Дуров взял идею Марка Цукерберга и сделал настолько интуитивно понятный продукт, что VK до сих пор очень популярен. Причем не только в России. А затем тот же Дуров выпустил совершенно гениальный мессенджер Telegram, который в России пытались заблокировать, но затем признали, и сейчас даже депутаты ведут в нём каналы.
Именно русские айтишники создали «Яндекс», разбивающий Google в эффективности поиска и даже потихоньку ведущий экспансию на иностранные рынки. И для этого им не требовалось никаких ограничений. Для этого им не нужен был закрытый рынок. Они просто были вынуждены сделать свой продукт лучше, чем у конкурентов.
Блокировка не нужна для «спасения страны и населения»
Часто говорят, что «вот если бы там не было русофобии, то и мы бы никого не запрещали». Точка зрения, конечно, имеет право на жизнь.
Но мне кажется крайне странной концепция, что умному и адекватному взрослому человеку кто-то что-то может запретить. Особенно когда людям пытаются запретить доступ к какому-то контенту, к книгам или видео.
Я вот люблю и уважаю Запад, но почему-то не даю денег вражеским армиям. Почему-то не желаю россиянам ничего плохого. За Украину в интернете не агитирую, незаконных действий не совершаю и никого не призываю совершать. Хотя, поверьте, разнообразного антирусского контента я за последние полтора года видел прилично.
Неужели вы думаете, что не будь YouTube, я бы не смог посмотреть видео, где критикуют Россию? Конечно смог бы, но только в этом случае ютубовские ролики для меня были бы не «еще одним видео», а неким ценным даром, который пришлось добывать с трудом. И поэтому внимание к нему у меня было бы двойным.
При этом я бы не сказал, что сильно отличаюсь от своих сограждан. И я не вижу причин думать, что они недостойны самостоятельно решать, что им надо читать. И смотреть.
Депутат Хинштейн, пожалуйста, не надо нам больше ничего запрещать. Вы и ваши коллеги нам назапрещали более чем достаточно. Развивайте свое — дело нужное. Но делать это надо честно. Тогда мы сможем создать что-то получше YouTube, который в этом случае и сам загнется. Без нашей помощи. Ну а пока всевозможными запретами депутаты только научили половину страны пользоваться VPN.
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