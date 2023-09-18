Почему запретить YouTube — это убить российский IT-сектор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн недавно признал очевидную мысль: «На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет, ключевое слово тут — пока».

Сейчас говорят о том, что YouTube не будут блокировать. Но лишь потому, что блогеров смотреть будет больше негде: «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».

В общем, можно выдыхать, YouTube нам разрешают. Тем не менее у меня есть вопросы к самому желанию депутатов чего-то нам запретить.

Блокировки с запретами уже не работали в промышленности

Зачем вообще может понадобиться блокировка или какой-то запрет?

Обычно любители таких мер любят говорить о подъеме производства. Мол, если запретить всё иностранное, то заколосятся заводы по всей стране, которые будут выпускать «не хуже импортного».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Но любой человек, знающий словосочетание «экономические стимулы», знает, что это не работает. В ситуации, где производитель вынужден конкурировать с кем-то, он для выживания должен предлагать рынку качество. А если нет конкуренции, то и качество особенно не нужно. Те, кто жил в СССР, это знают.

Без конкуренции не будет побед

Россия охотно рожает гениев. Но опыт показывает, что лучше всего их талант раскрывается, когда у них есть свобода, когда можно спокойно конкурировать с другими компаниями и в процессе соперничества делать что-то хорошее.

Напомню, что в свое время Павел Дуров взял идею Марка Цукерберга и сделал настолько интуитивно понятный продукт, что VK до сих пор очень популярен. Причем не только в России. А затем тот же Дуров выпустил совершенно гениальный мессенджер Telegram, который в России пытались заблокировать, но затем признали, и сейчас даже депутаты ведут в нём каналы.

Именно русские айтишники создали «Яндекс», разбивающий Google в эффективности поиска и даже потихоньку ведущий экспансию на иностранные рынки. И для этого им не требовалось никаких ограничений. Для этого им не нужен был закрытый рынок. Они просто были вынуждены сделать свой продукт лучше, чем у конкурентов.

Блокировка не нужна для «спасения страны и населения»

Часто говорят, что «вот если бы там не было русофобии, то и мы бы никого не запрещали». Точка зрения, конечно, имеет право на жизнь.

Но мне кажется крайне странной концепция, что умному и адекватному взрослому человеку кто-то что-то может запретить. Особенно когда людям пытаются запретить доступ к какому-то контенту, к книгам или видео.

Я вот люблю и уважаю Запад, но почему-то не даю денег вражеским армиям. Почему-то не желаю россиянам ничего плохого. За Украину в интернете не агитирую, незаконных действий не совершаю и никого не призываю совершать. Хотя, поверьте, разнообразного антирусского контента я за последние полтора года видел прилично.

Неужели вы думаете, что не будь YouTube, я бы не смог посмотреть видео, где критикуют Россию? Конечно смог бы, но только в этом случае ютубовские ролики для меня были бы не «еще одним видео», а неким ценным даром, который пришлось добывать с трудом. И поэтому внимание к нему у меня было бы двойным.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом я бы не сказал, что сильно отличаюсь от своих сограждан. И я не вижу причин думать, что они недостойны самостоятельно решать, что им надо читать. И смотреть.

Депутат Хинштейн, пожалуйста, не надо нам больше ничего запрещать. Вы и ваши коллеги нам назапрещали более чем достаточно. Развивайте свое — дело нужное. Но делать это надо честно. Тогда мы сможем создать что-то получше YouTube, который в этом случае и сам загнется. Без нашей помощи. Ну а пока всевозможными запретами депутаты только научили половину страны пользоваться VPN.

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