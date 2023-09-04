Поддержка Украины и тоска по России: как живет уехавшая в Литву Монеточка

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певица Монеточка

Певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) уехала из РФ в 2022 году, осудив спецоперацию и действия российских властей. Как складывается жизнь артистки за границей и почему она хочет вернуться на родину?

Почему Монеточка уехала из России

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что перебралась за границу, чтобы чувствовать себя свободнее и иметь возможность высказываться на разные темы. По словам артистки, до начала спецоперации она выражала свои мысли через творчество, «зашифровывая метафоры в тексты», однако после захотела говорить о своей позиции открыто.

Исполнительница вместе с супругом музыкантом и продюсером Виктором Исаевым переехала жить в Вильнюс. На тот момент она уже была на шестом месяце беременности. Монеточка изначально планировала рожать в Москве и выбирала клинику, доктора и доулу для психологической поддержки, но после отъезда из России ее требования стали скромнее. Артистка ничего не знала о Литве, поэтому довольствовалась тем, что нашла акушерку. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина.

Как Монеточка поддержала Украину

В апреле — мае 2022 года Монеточка и рэпер Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провели серию концертов под названием Voices of Peace в десяти европейских городах. Вырученные с этих выступлений средства были отправлены в польский благотворительный фонд, который осуществлял продовольственную и правозащитную помощь украинским беженцам. Музыканты сообщили, что по итогам концертов в благотворительный фонд было перечислено €340 тысяч. В Стамбуле 24 февраля 2023 года прошел 11-й концерт благотворительного тура, на котором было собрано еще €80 тысяч.

Депутат Госдумы Максим Иванов возмутился выступлением певицы Монеточки. Парламентарий считает, что она испортила свою репутацию из-за «политической конъюнктуры».

«Все-таки удивительно, как стремительно подешевел этот человек в угоду политической конъюнктуре. Как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на родину. Стала „монеточка“ даже не копеечкой, а ломаным грошом. Жаль», — написал он в своем Telegram-канале.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил NEWS.ru, что артистов, не поддерживающих СВО и дискредитирующих ВС России, следует привлекать к ответственности в случае нарушения УК.

«Оппозиционная группа пополнилась еще одной прозападной марионеткой — певицей Монеточкой, ее творчество представляет из себя блеклую кривляющуюся тень с низкими вокальными данными. Следует запретить выступления на территории РФ артистам, не поддерживающим СВО и дискредитирующим наши ВС, а в случае нарушения УК привлекать их к ответственности», — сказал он.

20 января 2023 года Минюст России внес Монеточку в список иноагентов.

Что Монеточка говорит о России

Исполнительница в будущем хочет вернуться жить в Россию. Ей не нравится находиться вдали от родителей и друзей. Планов артистка не строит и не знает, надолго ли они с мужем останутся в Литве. Принимать решения пара намерена в зависимости от обстоятельств.

По данным Telegram-канал Mash, в январе текущего года Монеточка выставила на продажу свою московскую квартиру в Басманном районе, которая была приобретена в начале 2022 года за 20 млн рублей. За жилье площадью 62 квадратных метра артистка запросила 30 млн рублей, заявив, что сделала в нем авторский ремонт.

Исполнительница также рассказала, что на родине организаторы мероприятий и партнеры сразу же прекратили работу с ней после того, как она высказалась против спецоперации на Украине.

В России на Монеточку было заведено административное дело за отсутствие маркировки «иноагент» в социальных сетях. По факту проверки ее дважды оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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