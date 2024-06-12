Бои под Харьковом открыли ВС РФ дорогу в ДНР: новости СВО на вечер 12 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Бои на Харьковском направлении замедлили продвижение Вооруженных сил России, сообщил в эфире Первого канала военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС РФ отошли от Липцев примерно на один километр. В то же время эксперт отметил, что на Артемовском направлении, а именно в районе Часова Яра, российская армия смогла отодвинуть ВСУ севернее от Калиновки, на восточную окраину села. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Главные новости о том, что произошло в зоне специальной военной операции к утру 12 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Россия поразила авиабазу ВСУ мощным ударом

Вооруженные силы России 12 июня нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы армии Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, российская армия задействовала высокоточное оружие большой дальности, а также беспилотники.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в МО.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Помимо этого, подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ на Харьковском направлении. Российские бойцы поразили формирования украинской армии в населенных пунктах Липцы, Волчанск, Старица, Избицкое, Жовтневое, Тихое и Нескучное.

Что сказал Сырский о ситуации на Покровском направлении

ВС России сосредоточились на наступлении в двух направлениях: Покровском и Кураховском, заявил в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он также опроверг сообщения о потере ВСУ контроля в Крынках и Работино.

»[Армия России] осуществляет наступательные действия в районах Старомайорского и Работино, но фактически без успеха. В районе Крынок бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в состоянии и положении сторон», — заявил Сырский.

По его словам, на Покровском и Кураховском направлениях ВС РФ сосредоточили наибольшее количество штурмовых отрядов. Сырский уточнил, что подразделения насчитывают восемь ударных бригад. Кроме того, утверждает главком, российская армия «увязла» в Волчанске.

Фото: IMAGO/Ukraine Presidency/Global Look Press Александр Сырский

Какие территории ЛНР остаются под контролем ВСУ

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины контролируют не более 2% от всей территории Луганской Народной Республики, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник потерял земли благодаря продвижению российских военных на Купянском направлении и взятию под контроль населенного пункта Артемовка.

«Фактически украинские боевики контролируют не более двух процентов нашей территории», — заявил Марочко.

Кроме того, контролируемая украинскими войсками площадь ЛНР существенно сократилась благодаря наступлению на Сватовско-Кременском участке. Как отметил Марочко, сегодня ВСУ удерживают территории республики на Краснолиманском направлении, а также в районе Лисичанска.

Маскировка не сработала: ракеты нашли позиции ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил России уничтожил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была проведена с применением неуправляемых авиационных ракет С-8.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника <...>. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам», — следует из сообщения.

Фото: МО РФ Боевая работа экипажей вертолётов Ка-52

В полку пленных ВСУ прибыло

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки взяли в плен трех украинских солдат, рассказал РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров. По его словам, также было нанесено поражение живой силе противника.

«Нанесено поражение живой силе и технике подразделений 3-й отдельной штурмовой, 14-й и 28-й механизированных бригад в районах Купянска и Невского, захвачено в плен трое военнослужащих ВСУ», — отметил Шаров.

Кроме того, артиллерийские подразделения группировки, по словам старшего офицера пресс-центра, поразили свыше 350 целей. Более 100 из них — в рамках контрбатарейной борьбы. Также подразделения группировки слаженными действиями выбили противника с удерживаемых позиций и овладели населенными пунктами Тимковка и Артемовка.

Дети «мазаных»: что известно о сбежавшей из Харькова бригаде ВСУ

Бросившая позиции под Харьковом 125-я бригада Вооруженных сил Украины из Львова была слабо подготовлена, заявил пленный боец 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, попавший в плен. По словам военнопленного, которые приводит РИА Новости, в ней состояли «мазаные», поэтому их ни разу за два года не отправляли в зону боевых действий.

Доценко сообщил, что в начале прошлого года его батальон находился в тыловых районах, но осенью их перевели в оперативное подчинение 125-й бригаде.

«Нас прикомандировали к 125-й бригаде, это бригада львовская, она тоже никогда не была на боевых действиях конкретных… Там три батальона. Два батальона вроде как на позициях. А третий батальон сидит во Львове. Там, я так понял, дети каких-то „мазаных“», — объяснил Доценко.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Искандер» превратил украинский самолет в «решето»

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео удара ОТРК «Искандер» по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины. По его словам, точным ракетным ударом был уничтожен один Су-27 Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Руденко отметил, что истребитель «был превращен в решето». По его словам, еще два истребителя были повреждены осколками, их восстановление займет длительное время.

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