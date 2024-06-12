Российская армия нанесла удар по авиабазе ВСУ Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам авиационной базы ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России 12 июня нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы армии Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, российская армия задействовала высокоточное оружие большой дальности, а также беспилотники.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Все назначенные объекты поражены, — уточнили в МО.

Помимо этого, подразделения группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ на Харьковском направлении. Российские бойцы поразили формирования украинской армии в населенных пунктах Липцы, Волчанск, Старица, Избицкое, Жовтневое, Тихое и Нескучное.

Противник потерял 190 человек личного состава, четыре автомобиля, польскую САУ Krab, орудие Д-20, БМ-21 «Град». Также за минувшие сутки были уничтожены четыре склада боеприпасов украинской армии.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ Артемовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. Такого результата добились подразделения группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве.

Кроме того, ВС России нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Речь идет о районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики.