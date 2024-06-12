Назван процент территорий ЛНР, находящихся под контролем ВСУ Марочко: украинские войска удерживают не более 2% территорий ЛНР

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины контролируют не более 2% от всей территории Луганской Народной Республики, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник потерял земли благодаря продвижению российских военных на Купянском направлении и взятию под контроль города Артемовка.

Фактически украинские боевики контролируют не более двух процентов нашей территории, — заявил Марочко.

Кроме того, контролируемая украинскими войсками площадь ЛНР существенно сократилась благодаря наступлению на Сватовско-Кременском участке. Как отметил Марочко, сегодня ВСУ удерживают территории республики на Краснолиманском направлении, а также в районе Лисичанска.

Ранее военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за укрепрайоны и господствующие высоты в окрестностях Часова Яра в ДНР. По словам Марочко, боевые действия ведутся в окрестностях ремонтного завода Часова Яра и микрорайона Канал, а также в северо- и юго-восточнее от города.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в ДНР. По его словам, противник выбит с западных окраин. Минобороны России данную информацию не подтверждало.