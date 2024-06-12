«Фактически без успеха»: Сырский о ситуации в зоне СВО Сырский: наступательные действия ВС России в Работино «остаются без успеха»

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Александр Сырский

Армия России сосредоточилась на наступлении в двух направлениях: Покровском и Кураховском, заявил в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он также опроверг сообщения о потере ВСУ контроля в Крынках и Работино. В Министерстве обороны РФ пока не прокомментировали его заявления.

[Армия России] осуществляет наступательные действия в районах Старомайорского и Работино, но фактически без успеха. В районе Крынок бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов без существенных изменений в состоянии и положении сторон, — заявил Сырский.

По его словам, на Покровском и Кураховском направлениях ВС РФ сосредоточили наибольшее количество штурмовых отрядов. Сырский уточнил, что подразделения насчитывают восемь ударных бригад.

До этого Сырский отмечал преимущество ВС РФ в бронетехнике и применении управляемых авиационных бомб. Он также называл тяжелой для ВСУ ситуацию в районе Волчанска в Харьковской области и Часова Яра на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском и Кураховском направлениях в Харьковской области и ДНР складывается наиболее напряженная для Вооруженных сил Украины ситуация. По данным украинских военных, на Купянском направлении за одни сутки было зафиксировано семь боевых столкновений.