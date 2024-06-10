Генштаб ВСУ назвал два самых напряженных направления в зоне СВО Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении

Фото: МО Украины

На Купянском и Кураховском направлениях в Харьковской области и ДНР складывается наиболее напряженная для Вооруженных сил Украины ситуация, сообщил в Telegram-канале Генштаб ВСУ. По данным украинских военных, на Купянском направлении с начала суток зафиксировано семь боевых столкновений.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений. На Кураховском направлении ситуация [также] несколько напряженная, — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ Александр Сырский 5 июня сообщил, что сразу на нескольких направлениях фронта для Вооруженных сил Украины складывается сложная обстановка. Сложнее всего, по его словам, украинским военнослужащим приходится на Кураховском, Покровском и Харьковском направлениях. Также он назвал тяжелой ситуацию в районе Волчанска в Харьковской области и Часова Яра на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Позже Минобороны России сообщило, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили долговременные огневые точки (доты), живую силу и технику Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. На счету операторов беспилотных летательных аппаратов уже сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей, добавили в военном ведомстве.