Названы направления вероятного нового наступления России в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: Россия может начать наступление на Сумы и Чернигов

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России могут начать наступление на Сумскую и Черниговскую области Украины, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что главной задачей российской армии на линии боевого соприкосновения стало максимальное растягивание сил ВСУ. По его словам, основными направлениями для ВС РФ в зоне спецоперации на данный момент являются Южно-Донецкое, Донецкое и Херсонское.

Думаю, что и на Сумском, и, вероятно, еще и на Черниговском направлениях мы можем начать наступление. Не давать ему (противнику. — NEWS.ru) покоя, не давать перебрасывать подкрепления на юг, где у них плохи дела. Вероятно, что какие-то рейды еще будут. Наша задача, скорее всего, растягивать силы ВСУ по всей ЛБС на границе — так называемая санитарная зона, — считает Дандыкин.

Минобороны РФ ранее сообщило о взятии под контроль Артемовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области силами группировки войск «Запад». Также ВС РФ нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ. Речь идет о районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское в ЛНР.

Ранее военнослужащие группировки «Запад» российских войск взяли под контроль пять опорных пунктов в зоне спецоперации. Украинские подразделения потеряли до 570 человек личного состава, а также лишились военной техники, в том числе западного производства.