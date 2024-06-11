Российские военные взяли сразу пять опорников ВСУ МО России: группировка «Запад» взяла под контроль пять опорных пунктов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие группировки «Запад» российских войск взяли под контроль пять опорных пунктов Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной операции, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. Он отметил решительные действия ВС РФ, передает РИА Новости.

Решительными действиями подразделения группировки выбили противника с удерживаемых позиций, овладели пятью опорными пунктами, — сказал Шаров.

Старший офицер добавил, что украинские подразделения потеряли до 570 человек личного состава. Кроме того, противник лишился одной американской САУ М109 Paladin, гаубиц М777 и «Мста-Б», двух гаубиц Д-30, а также орудия L-119.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром. Отмечалось, что украинские подразделения создавали оборонительные линии на данном участке с 2014 года. Часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны.

До этого представитель компании «Стратим» сообщал, что российский разведывательно-ударный дрон «Русак» поразил американский БТР Stryker. Отмечалось, что цена бронетранспортера в тысячу раз превосходит стоимость беспилотника. Минобороны России эту информацию не комментировало.