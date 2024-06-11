Военный эксперт назвал признак полного провала ВСУ на фронте Военный эксперт Дандыкин: ВСУ впервые потеряли за сутки более двух тысяч человек

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины впервые с начала специальной военной операции России за сутки потеряли более двух тысяч человек убитыми и ранеными, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что это очень серьезные потери, компенсировать которые практически невозможно. По его словам, ВСУ отправляют на фронт плохо подготовленных бойцов.

Сегодня Минобороны РФ сообщило в сводке, что впервые суточные потери ВСУ убитыми и ранеными превысили две тысячи человек. Это уже бригада. Очевидно, что в этом суть происходящего на фронтах: измотать, измочалить ВСУ, не дать возможности компенсировать резервами. Украина отправляет на фронт плохо подготовленных, а также тех, кто все начинал в 2014 году. Это очень серьезные потери, компенсировать их невозможно, — пояснил Дандыкин.

Эксперт также предположил, что ВС РФ могут нанести удар по позициям противника в Сумской области. Он напомнил, что именно там население было сильнее всего подвержено националистической идеологии, в том числе там действовали карательные батальоны.

Предположу, что ВС РФ нанесут удар и по Сумской области. Лесная местность на Черниговском направлении крайне неудобная для диверсий. Думаю, что здесь будут наноситься удары по резервам ВСУ, в том числе с задействованием артиллерии и авиации, — допустил Дандыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что около 80% тепловой и треть гидрогенерации электроэнергии в стране были уничтожены. В ходе своего выступления на конференции по восстановлению Украины в Берлине он добавил, что государство за последнее время лишилось 9 ГВт мощностей.