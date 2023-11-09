Обстрел завода в Судже, удар по больнице в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 9 ноября

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В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать регионы России с помощью дронов, артиллерии, РСЗО, минометов и других вооружений. В Курской области ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами маслодельное предприятие. В Донецке под обстрел со стороны украинской армии попала больница имени Калинина. А в Брянской области ВСУ обстреляли из танка село Случёвск. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли завод в Судже Курской области

Утром 9 ноября украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в городе Судже Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в районе предприятия зафиксировали три прилета. В результате атаки никто не пострадал.

«Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Накануне обстрелам подверглись три района Курской области. Четыре прилета зафиксировали в селе Успеновка Кореневского района. Там повреждены оказались три частных дома, при этом никто не пострадал.

Также прилеты фиксировались на приграничных территориях в Рыльском районе и в селе Горналь Суджанского района. Информации о пострадавших не поступало.

Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 22 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 57).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки, Гольмовского и Широкой Балки. Повреждения получили восемь жилых домов в Донецке и Горловке. Пострадали пять человек в Горловке и Тельмановском районе ДНР.

В Калининском районе Донецка под удар попал один объект гражданской инфраструктуры — больница имени Калинина.

На Донецком направлении украинские войска совершили 15 обстрелов из РСЗО и артиллерии. Также там был запущен один ударный беспилотник. На Горловском направлении зафиксированы семь артиллерийских обстрелов, в том числе кассетными снарядами. Всего по населенным пунктам ДНР за минувшие 24 часа ВСУ выпустили 71 различный боеприпас.

Кроме того, накануне ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщал о задержании в ДНР двух россиян, которых подозревают в корректировке украинских обстрелов по Донецку. По данным правоохранителей, они использовали мессенджеры и соцсети для подтверждения последствий атак.

ВСУ обстреляли из танка село Случёвск в Брянской области

Украинские войска накануне атаковали из танка село Случёвск в Погарском районе Курской области. По данным Telegram-канала SHOT, обстрел продолжался в течение 20 минут.

В населенном пункте зафиксировали 30 прилетов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Минобороны РФ сведения об атаке не комментировало.

Больше 90 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области

За последние сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам Белгородской области по меньшей мере 92 боеприпаса. Под минометные обстрелы попали окраина села Новостроевка-Первая (восемь прилетов), села Муром и Белянка (по четыре прилета), Середа (три прилета) и Новая Таволжанка (два прилета). В Новостроевке-Первой повреждения получила водонапорная башня.

«В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старого — зафиксировано 9 минометных снарядов и 30 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По городу Валуйки ВСУ трижды стреляли из РСЗО «Град». В результате там получили повреждения четыре частных жилых дома и два автомобиля. В прилегающем селе Новоказацком оказалась повреждена линия электропередачи. При этом никто из местных жителей не пострадал.

Под обстрелами из РСЗО оказались село Логачевка (пять прилетов) и хутор Дубровка (21 прилет). Село Староселье украинские войска пять раз обстреляли из артиллерии, а село Теребрено — два раза. Во всех случаях обошлось без последствий.

Кроме того, в селе Поляна Шебекинского городского округа украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства. Повреждения получило местное аграрное предприятие: взрывами повредило ангар и резервуар для хранения воды. Из людей никто не пострадал.

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

ВСУ атаковали Запорожскую и Херсонскую области

Утром 9 ноября украинская армия атаковала дронами город Энергодар Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня в 08:00 украинские террористы нанесли удар несколькими беспилотниками по подстанции „Луч“ в городе Энергодар Запорожской области. <...> Подача электроэнергии не нарушена», — написал он, не уточнив, есть ли пострадавшие.

Между тем накануне ВСУ наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Херсонской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты фиксировались в Подстепном, Песчановке и Пойме.

Российское военное ведомство ни ту ни другую информацию не комментировало.

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