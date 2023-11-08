Зеленский заявил о планах ВСУ продолжать наступление до 2025 года

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters, что наступление ВСУ продолжится в этом году, как и в следующем. По его словам, сейчас украинская армия испытывает определенные трудности с контрнаступлением, хотя «некоторые люди» ожидали быстрого успеха.

У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление, — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев не добился успехов в контрнаступлении из-за того, что получил от Запада меньше вооружений, чем рассчитывал. Зеленский сказал, что в этом году ВСУ еще попробуют показать результат, также у Киева уже есть план на 2024-й, но он «не может поделиться» его деталями.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет никакого раскола. Чиновник сообщил, что не наблюдает каких-либо противоречий в военно-политическом руководстве страны. Ермак подчеркнул, что единая позиция властей заключается в том, что Украине нужна победа.

Слухи о разногласиях между Зеленским и Залужным появились на фоне публикаций в западных СМИ. Так, в интервью изданию The Economist главком ВСУ заявил, что конфликт зашел в «тупик».